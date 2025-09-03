Ellos eran los jóvenes hermanos que fallecieron en túnel de Crucitas

Wayner Hilander Sequeira García de 24 años y Nicolás Daniel Orozco García de 20 años. (Primerisima Nicaragua/Cortesía)

Los dos jóvenes hermanos fallecidos en Crucitas llegaron al país tratando de encontrar una mejor vida para ellos y sus familias, pero encontraron la muerte en la mina en la que trataban de sacar oro.

Los medios nicaragüenses han informado que los hermanos son Wayner Hilander Sequeira García, de 24 años, y Nicolás Daniel Orozco García, de 20.

Un vecino fue quien dio la alerta de la tragedia. (Bomberos de Costa Rica /Bomberos de Costa Rica)

“Descansen en paz, amigos míos, buscando la vida se te fue arrebatada, ahora estarán en manos del señor”, compartió un amigo de los hermanos en Facebook.

LEA MÁS: Joven de 16 años fue brutalmente atacado a puñaladas

Las labores de búsqueda en Crucitas continuaron hasta altas horas de la noche. (Bomberos de Costa Rica /Bomberos de Costa Rica)

Los muchachos serían vecinos de El Castillo, en Río San Juan.

Al parecer, los jóvenes llegaron con otras personas a Crucitas y se metieron en un túnel de varios metros que colapso, se cree que varias personas se fueron y los hermanos quedaron atrapados.

LEA MÁS: Vecinos oyen más de 20 balazos y cuando las autoridades llegaron encontraron una terrible escena

Un vecino fue quien dio la alerta, sin embargo, la emergencia ocurrió aparentemente desde el lunes.

Los expertos en rescate de Bomberos y Cruz Roja trabajaron desde las 2 de la tarde del martes hasta pasada las 4:30 de la mañana de este miércoles.

LEA MÁS: Rescate en Crucitas: rescatistas tienen desgarradora noticia para familia de hermanos, pero que les traerá paz

Para los rescatistas el trabajo por lo complicado del acceso al túnel y los movimientos de material fue muy riesgoso.

Los cuerpos de los hermanos fueron trasladados a la Medicatura Forense.