Emergencia en Cañas: 15 personas afectadas por picaduras de abejas

Ataque de abejas ocurrió en Cañas de Guanacaste

Por Silvia Coto
La mañana de este jueves fue rescatada una persona adulta de un ataque de abejas
El ataque ocurrió en Cañas de Guanacaste. (Cortesía Cuerpo de Bomberos)

Una emergencia atiende la Cruz Roja en Cañas, Guanacaste, luego de que 15 personas resultaran picadas por abejas.

La situación es atendida en canal Río Oeste, aproximadamente a 300 metros hacia Upala.

Atención urgente

La Cruz Roja informó que cuatro ambulancias fueron movilizadas para atender a los afectados, quienes están recibiendo atención médica en el lugar.

Los paramédicos están en el sitio a la espera de iniciar con el traslado de los afectados.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

