Emergencia en Cañas: 15 personas afectadas por picaduras de abejas

Una emergencia atiende la Cruz Roja en Cañas, Guanacaste, luego de que 15 personas resultaran picadas por abejas.
La situación es atendida en canal Río Oeste, aproximadamente a 300 metros hacia Upala.
Atención urgente
La Cruz Roja informó que cuatro ambulancias fueron movilizadas para atender a los afectados, quienes están recibiendo atención médica en el lugar.
Los paramédicos están en el sitio a la espera de iniciar con el traslado de los afectados.
