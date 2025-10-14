Alerta en el mar: Cruz Roja despliega intensa búsqueda de dos hombres desaparecidos en Osa y Matapalo

La Cruz Roja mantiene dos búsquedas una en Matapalo y Puerto Jiménez (Cruz /Cortesía)

La Cruz Roja mantiene activo un amplio operativo de búsqueda en Osa de Puntarenas y en Matapalo de Guanacaste para dar con el paradero de dos hombres desaparecidos en el mar.

Jeison Ceciliano, cruzrojista, explicó que los equipos trabajan principalmente en la zona de Puerto Jiménez.

En el sitio participan rescatistas que caminan por tierra y realizan varios patrullajes para tratar de ubicar al hombre.

Cruz Roja también busca en Matapalo

Mientras que en Matapalo, en Guanacaste, un gran número de socorristas realizan una intensa búsqueda.

Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja, detalló que en el caso de Matapalo una embarcación fue trasladada al lugar con varios cruzrojistas para reforzar las labores.

“Esperemos tener buenos resultados para el día de hoy”, comentó.

Las autoridades mantienen las operaciones, mientras se analizan posibles puntos de interés que puedan dar pistas sobre el paradero de ambos hombres.