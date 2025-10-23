Emergencia en Turrialba: vehículo cae a guindo de 100 metros sobre un río con 6 ocupantes

Una emergencia mantuvo en vilo a los cruzrojistas que recibieron la alerta de un carro que cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros de profundidad, que desemboca en un río a dos kilómetros antes del centro de Turrialba.

Esa es la alerta que recibieron en la Cruz Roja Costarricense cerca de las 5 p. m. de este miércoles 22 de octubre.

La Cruz Roja Costarricense atiende el vuelco de un vehículo que cayó a un río, aproximadamente a 100 metros de la vía principal.

Cruz Roja (Cruz Roja)

Los paramédicos confirmaron seis personas afectadas: tres adultos y tres menores de edad, todos quedaron fuera del carro y dentro del río, al momento de la emergencia se reportaban fuertes aguaceros en muchas partes del país y sobre todo en esa zona, por lo que la emergencia de una cabeza de agua, también preocupaba a los rescatistas.

Al sitio enviaron dos unidades básicas y un equipo de rescate, con apoyo de la Unidad Especializada de Primera Intervención y una unidad de soporte avanzado.

Otro vuelco en Piedras Negras de Mora

En Piedras Negras de Mora también reportaron el vuelco de un carro, confirmaron que dos personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y necesitaron maquinaria especial para liberarlos.

Las autoridades le piden a los conductores manejar con precaución debido a los aguaceros de las tardes, lo que genera que las calles estén resbalosas y haya más problemas para frenar.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos afirmó que la onda tropical #40 presenta una alta probabilidad (80 %) de evolucionar a depresión tropical a mediados de la semana entre este miércoles y sábado, el mayor impacto se concentraría en las islas del Caribe, con una posible influencia en América Central lo que provoca condiciones más lluviosas principalmente en el Pacífico.

