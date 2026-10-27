Empleado fue asesinado a balazos en entrada de servicio de hotel en Paso Canoas

El empleado de un hotel ubicado en la zona sur del país fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la entrada de servicio de dicho negocio.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima de este caso fue un hombre apellidado Pérez, de 31 años, quien falleció tras recibir varios disparos en el pecho y el cuello.

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Los hechos ocurrieron este lunes pasadas las 3 p.m. en Paso Canoas, Corredores, específicamente en una zona conocida como hotelera.

Según la Policía Judicial, Pérez fue asesinado por otro sujeto con el que habría tenido una discusión.

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“De acuerdo con la versión preliminar que se maneja, el ofendido trabajaba en un hotel de la localidad y se encontraba en la entrada de servicio de un hotel cuando, aparentemente, llegó un sujeto con quien, por razones que no son claras, habría tenido un altercado y es ahí cuando resultó herido por arma de fuego”, detalló OIJ.

A consecuencia de los disparos, Pérez falleció de forma inmediata en el lugar del ataque.

La víctima fue un hombre apellidado Pérez, de 31 años. Foto: Archivo (IStock)

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Las autoridades judiciales dieron a conocer que a unos 800 metros del lugar del homicidio, la Fuerza Pública detuvo a un sujeto apellidado Zúñiga, como posible sospechoso de participar en los hechos.

“Zúñiga, de 31 años, fue presentado ante el Ministerio Público, ya que se presume que el vehículo en el que viajaba habría tenido que ver con el homicidio”, añadió el OIJ.