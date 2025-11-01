Empuje frío #1: lluvias y ráfagas de viento en gran parte del país este fin de semana

El empuje frío #1, que se desplaza sobre el norte de Centroamérica y el Mar Caribe, está provocando un incremento de la humedad hacia Costa Rica, lo que va a generar lluvias.

Según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante el fin de semana, se esperan aguaceros intermitentes en el Caribe y la Zona Norte.

LEA MÁS: Así ocurrió el accidente en San Pedro que cobró la vida del acompañante de un motociclista

Los expertos indicaron que parte de la capa de nubes podría extenderse al Valle Central, provocando lluvia ligera y llovizna, y manteniendo temperaturas frescas, especialmente en el norte y este de la región.

En el Pacífico Central y Sur, se anticipan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica por la tarde.

LEA MÁS: Terror en San José: sicarios en moto desatan balacera y dejan tres heridos

En Guanacaste, se esperan lloviznas desde las cordilleras hacia las zonas bajas.

El frente frío traerá lluvias y fuertes vientos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Los vientos nortes y alisios continuarán siendo moderados, con ráfagas de 30 a 60 kilómetros por horas en el Valle Central y Pacífico Norte, y ráfagas puntuales de 60 a 75 kilómetros por hora en el norte de Guanacaste y cordilleras.

LEA MÁS: Taxista informal hizo importante compra un mes antes de ser asesinado por supuestos prestamistas gota a gota

El IMN hace un llamado a la precaución, especialmente por vientos fuertes y suelos saturados en el Pacífico Norte, Valle Central, cordillera de Talamanca y cuencas de la Zona Norte y Caribe.