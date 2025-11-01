Sucesos

Así ocurrió el accidente en San Pedro que cobró la vida del acompañante de un motociclista

Hombre que falleció en accidente en San Pedro tenía 42 años

Por Silvia Coto

El mortal accidente de motocicleta que ocurrió la noche del viernes en San Pedro cobró la vida de un hombre de 42 años.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este sábado, el accidente ocurrió diagonal al parque de San Pedro, Montes de Oca.

El fallecido fue identificado con el apellido Córdoba.

Según las primeras investigaciones del accidente, la motocicleta iba de este a oeste cuando colisionó contra un autobús.

El accidente cobró la vida del motociclista en San Pedro
El accidente cobró la vida del motociclista en San Pedro (Cortesía/Cortesía)

Tras el choque, el acompañante de la moto perdió el equilibrio y cayó al pavimento, y fue atropellado por el mismo bus.

El conductor de la moto resultó ileso mientras que el accidente provocó largas presas.

Las investigaciones del OIJ buscan reconstruir la dinámica exacta del choque para determinar cómo ocurrió el accidente.

San PedroOrganismo de Investigación JudicialMontes de Ocamotociclista fallecido en san pedrochoque y atropello
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

