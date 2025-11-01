Así ocurrió el accidente en San Pedro que cobró la vida del acompañante de un motociclista

El mortal accidente de motocicleta que ocurrió la noche del viernes en San Pedro cobró la vida de un hombre de 42 años.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este sábado, el accidente ocurrió diagonal al parque de San Pedro, Montes de Oca.

El fallecido fue identificado con el apellido Córdoba.

Según las primeras investigaciones del accidente, la motocicleta iba de este a oeste cuando colisionó contra un autobús.

El accidente cobró la vida del motociclista en San Pedro (Cortesía/Cortesía)

Tras el choque, el acompañante de la moto perdió el equilibrio y cayó al pavimento, y fue atropellado por el mismo bus.

El conductor de la moto resultó ileso mientras que el accidente provocó largas presas.

Las investigaciones del OIJ buscan reconstruir la dinámica exacta del choque para determinar cómo ocurrió el accidente.