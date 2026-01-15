Empuje frío #10 hará sentir su fuerza este jueves con vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Costa Rica estará bajo los efectos del empuje frío #10 a partir de este jueves 14 de enero, esto generará fuertes vientos, los cuales podrían llegar a los 90 kilómetros por hora (km/h).

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalaron que este empuje favorecerá la aceleración de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe y el ingreso de nubosidad.

“Se prevén ráfagas de viento moderadas a fuertes en el Valle Central, el Pacífico Norte y sectores montañosos, con valores entre 35 km/h y 60 km/h; en el norte de Guanacaste, las ráfagas podrían alcanzar magnitudes cercanas a los 90 km/h”, explicaron en el IMN.

IMN advierte por incremento de vientos y lluvias en varias regiones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Las lluvias además podrían presentarse en la Zona Norte, el Caribe y las montañas del Valle Central.

En el resto del país se espera nubosidad entre poca y parcial; enero seguirá con temperaturas frías y frescas durante la noche y madrugada, como es usual en esta época.

