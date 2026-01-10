Sucesos

Empuje frío #9 hará que el frío se sienta con más fuerza en el país

Vientos y bajas temperaturas marcarán los próximos días

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

A partir de este domingo 11 de enero se percibirán los efectos del empuje frío #9, así lo señaló el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El patrón atmosférico de ráfagas de viento fuertes y madrugadas frescas se mantendrá sobre el territorio costarricense.

Juan Diego Naranjo, del IMN, dijo que parte de la nubosidad que alcance las montañas de Limón podría desplazarse hacia el este del Valle Central y Cartago.

LEA MÁS: Continúa el cuarto día de búsqueda de adolescente desaparecida en la zona de Osa

Un empuje frío al norte de la región intensificará los vientos alisios y provocará lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte.
Vientos y bajas temperaturas marcarán los próximos días. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Para los vecinos de la zona norte y el Caribe norte del país, no se descartan lluvias fuertes.

LEA MÁS: Escena de horror en San Vito de Coto Brus: asesinan a golpes a dos amigos

“A partir de inicios de la próxima semana, el paso de un nuevo empuje frío (EF#9) por el norte del mar Caribe y América Central incrementará la intensidad del viento con respecto al fin de semana, además de una mayor presencia de lluvias en las regiones de la zona norte, el Caribe y montañas del Valle Central”, señaló.

Si en las zonas montañosas como Coronado y las partes altas de Heredia ya se han percibido madrugadas y mañanas frías, las cuales podrían intensificarse.

LEA MÁS: Vela terminó en tragedia: Yurlin Rojas murió atropellada por conductor en aparente estado de ebriedad

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empuje frío #9fuertes vientosIMN
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.