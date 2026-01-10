Empuje frío #9 hará que el frío se sienta con más fuerza en el país

A partir de este domingo 11 de enero se percibirán los efectos del empuje frío #9, así lo señaló el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El patrón atmosférico de ráfagas de viento fuertes y madrugadas frescas se mantendrá sobre el territorio costarricense.

Juan Diego Naranjo, del IMN, dijo que parte de la nubosidad que alcance las montañas de Limón podría desplazarse hacia el este del Valle Central y Cartago.

Vientos y bajas temperaturas marcarán los próximos días. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Para los vecinos de la zona norte y el Caribe norte del país, no se descartan lluvias fuertes.

“A partir de inicios de la próxima semana, el paso de un nuevo empuje frío (EF#9) por el norte del mar Caribe y América Central incrementará la intensidad del viento con respecto al fin de semana, además de una mayor presencia de lluvias en las regiones de la zona norte, el Caribe y montañas del Valle Central”, señaló.

Si en las zonas montañosas como Coronado y las partes altas de Heredia ya se han percibido madrugadas y mañanas frías, las cuales podrían intensificarse.

