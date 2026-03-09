En el 8M sentenciaron a mujer que llevó a conductor de app a una emboscada

Una mujer de apellido Vásquez fue condenada a seis años de prisión por su participación en un violento asalto contra un trabajador de plataforma, a quien engañó para llevarlo hasta el sitio donde finalmente fue víctima del robo.

La sentencia fue dictada este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la resolución 263–2026, en la que se le declaró autora responsable de los delitos de robo agravado y amenaza a funcionario público.

Los hechos ocurrieron la mañana del 22 de noviembre del 2025, cuando la imputada solicitó a un ofendido de apellido Bermúdez un viaje en motocicleta mediante la plataforma DIDI, desde San Rafael Abajo de Desamparados con destino al sector de Hatillo.

Engañó a un trabajador de plataforma para llevarlo hasta donde lo asaltaron. Fotografía comprada de stock (shutterstock)

De acuerdo con la investigación, minutos después de iniciado el recorrido, al llegar a María Reina, en Hatillo, la mujer habría amenazado al conductor para obligarlo a ingresar a un callejón.

Una vez en el sitio, tanto la imputada como Bermúdez descendieron de la motocicleta. En ese momento, dos hombres aún no identificados se acercaron por ambos lados del trabajador.

Según la versión judicial, uno de los sujetos le colocó un cuchillo, mientras el otro le sujetó el casco y le inclinó la cabeza hacia abajo, mientras la mujer, presuntamente, les indicaba que “lo hicieran rápido”.

De esta forma, los sospechosos le quitaron el celular al conductor y posteriormente huyeron del lugar.

Tras el asalto, la imputada le pidió a Bermúdez que la llevara a otro sitio, lo que él hizo por temor. Sin embargo, metros más adelante la bajó de la motocicleta y escapó del lugar, tras lo cual solicitó ayuda.

Oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a la mujer minutos después.

Ese mismo día, cuando se encontraba legalmente detenida en la Clínica Solón Núñez, la imputada habría intentado retirarse del lugar. Una oficial que se encontraba cumpliendo funciones trató de detenerla, momento en que Vásquez la amenazó y la empujó con el hombro, aunque finalmente fue controlada.

Por estos hechos, el tribunal decidió imponerle una pena de seis años de prisión.