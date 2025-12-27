Sucesos

Encuentro entre amigos estadounidenses e ingleses en Costa Rica acabó en tragedia

Reunión navideña entre amigos extranjeros terminó en tragedia tras un disparo que dejó fallecido a Mills y detenido a Bridgeman en Cóbano

Por Alejandra Morales

Una reunión entre amigos extranjeros durante la Navidad de este 2025 en la paradisíaca zona de Cóbano, Puntarenas, terminó en tragedia.

Un hombre de apellido Mills, de 54 años, de nacionalidad estadounidense, falleció al ser herido de bala, y su amigo de apellido Bridgeman, de 51 años, de nacionalidad inglesa, quedó detenido.

La lamentable situación fue reportada este viernes 26 de diciembre, cerca de las 4 p. m.

Reunión navideña entre amigos extranjeros terminó en tragedia tras un disparo que dejó fallecido a Mills y detenido a Bridgeman en Cóbano. Foto: MSP/ilustrativa

“En apariencia, unos extranjeros se encontraban en una finca privada cuando uno de estos habría manipulado un arma de fuego y, por razones que se desconocen, la habría accionado, impactándose él mismo en su brazo y también impactando a Mills en la espalda”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Mills fue trasladado a la clínica de Cóbano, donde fue declarado fallecido.

Bridgeman también fue atendido y posteriormente detenido, para ser puesto a las órdenes del Ministerio Público.

