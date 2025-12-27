Trágico vuelco de vehículo deja dolor para familias de dos muchachos en San Carlos

Un trágico vuelco de vehículo a las 12:59 a. m. de este sábado 27 de diciembre llevó dolor para las familias de dos muchachos en San Carlos, en la zona norte de Costa Rica.

De acuerdo con la información preliminar, un carro se volcó y cayó a un guindo de aproximadamente 20 metros de profundidad, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el lugar del accidente.

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a dos pacientes en la escena.

Uno de ellos fue declarado sin signos vitales en el sitio, mientras que la segunda persona fue trasladada en condición grave al hospital de San Carlos, donde falleció.

Las causas que mediaron en el accidente se mantienen bajo investigación.

