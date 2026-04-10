Envían a prisión al sospechoso del crimen de Junieysis Merlo

Un año en prisión preventiva deberá cumplir el principal sospechoso del femicidio de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven madre de 29 años cuyo asesinato conmocionó al país.

La medida cautelar fue solicitada por la Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas (PISAV), en Pavas, y acogida por el juzgado correspondiente, con el fin de garantizar el avance de la investigación y evitar riesgos como una eventual fuga o la obstaculización del proceso.

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El principal sospechoso del femicidio de Junieysis Merlo pasará en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso. (cortesía)

El caso ha generado gran consternación desde que el cuerpo de Junieysis fue hallado enterrado en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, donde residía junto a sus hijas gemelas de cuatro años. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la causa de muerte habría sido estrangulación.

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La intervención de la PISAV es fundamental en este tipo de procesos, ya que brinda acompañamiento legal, psicológico y social a las víctimas de violencia de género y a sus familias, asegurando que sus derechos sean protegidos durante todo el proceso judicial.

Con esta decisión judicial, las autoridades dan un paso importante en la búsqueda de justicia para Junieysis y sus seres queridos, quienes continúan enfrentando el profundo dolor que dejó este crimen.