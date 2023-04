Esposa de payaso fallecido en accidente: “Sin importar lo que pasara, él siempre sonreía”

Giovanny Loaiza tenía 53 años y siempre le veía el lado bueno a la vida. (cortesía)

Giovanny Loaiza Cisneros, de 53 años, es recordado con amor y mucha admiración por su familia. Él es la víctima mortal de un accidente ocurrido el pasado 11 de abril en San Rafael Abajo de Desamparados, cuando iba en moto y se estrelló contra los separadores de la calle, cayó en el carril contrario y en ese momento un carro lo atropelló.

Loaiza fue durante muchos años el payaso Saltarín y su esposa es la payasita Tilín, por eso las redes sociales están llenas de mensajes de tristeza por lo ocurrido.

Gloria Choiseul, su esposa, nos contó que estos días han sido muy duros para ella por la ausencia que dejó su marido; sin embargo, se ha visto rodeada de amor, cariño y apoyo de muchas personas, incluso algunas que ni siquiera conoce.

El día del accidente, Giovanny iba para su casa, ubicada en la urbanización Jorco en Desamparados.

Giovanny conquistó los corazones de muchos niños como el payaso Saltarín. Foto: Cortesía.

La familia realizó el novenario del fallecido. Foto: Silvia Coto

“Mi esposo tenía años de ser payaso, empezamos juntos para el cumpleaños 4 de nuestro hijo que ahorita tiene 23 años. Mi esposo traía ese don, era algo natural en él, pero a mí sÍ me costo un poquito más y tuve que estudiar, pero ya le pasaba que por forzar la voz se quedaba afónico, entonces trabajaba como conductor de Didi y también como mensajero de la FarmaValue”, dijo la esposa.

Don Giovanny era un trabajador incansable, breteaba largas jornadas para llevar el sustento a su hogar.

“Yo pensé que él, cuando salió del trabajo a las 8 de la noche, llegó a la casa y se fue a trabajar en el carro, porque así lo hacía, pero a las 11 de la noche me llamaron para decirme que había fallecido, que llegará a recoger su moto y sus pertenencias, yo quedé en shock, no lo podía creer, cuando llegamos todavía su cuerpo estaba en el sitio del accidente”, recordó la esposa.

“He visto el video del accidente muchas veces, aunque me duela tanto. No logro entender, su casco quedó partido a la mitad”, añadió.

Los vecinos le han comentado que esas separaciones en la calle han provocado tres muertes, contando la de su esposo, la zona está poco iluminada.

“Sin importar lo que pasara, él siempre sonreía, no importaba la cantidad de problemas, siempre me mandaba audios en los que me decía que al mundo venimos a ser felices, era muy amable, un hombre especial, que siempre ayudaba a todas las personas que se cruzaban con él, era muy especial con los niños y hasta los animales se le acercaban”, contó.

Doña Gloria asegura que su esposo no paraba de trabajar y que por esa razón “tenía la amardura ya desgastada”, estaba muy cansando, pero ni un solo día le huía a sus responsabilidades.

La pareja tenía 27 años de estar unida.

Gloria asegura que su esposo era un hombre amable, que siempre daba amor a los demás. Foto: S. Coto

“Muchas veces pasamos dificultades económicas, incluso nos tocó hace años empeñar nuestros anillos y una de las cosas que me dijo más reciente era que quería comprarlos de oro. Entre sus cosas, ahora que falleció encontré un recibo de un anillo de compromiso que tiene apartado, quería darme esa sorpresa, había pagado 25 mil colones, yo si puedo voy a tratar de pagarlo, era bastante costoso, pero era un detalle de él para mí”, dijo.

La esposa no encuentra respuestas para tanto dolor que está viviendo, en su casa la ropa y cada espacio se lo recuerda. Ellos tenían 27 años de estar juntos.

“Ahora pienso que gracias a Dios el día antes de que él falleció se le dañó el carro y no pudo ir a trabajar en la plataforma, entonces le dije que fuéramos a comer a una sodita que venden lengua en salsa, a él le encantaba y nos fuimos en bus, le dije que en la moto no, que yo quería que fuéramos de la mano como cuando éramos novios y como siempre me dijo que sí, y ese día pudimos compartir juntos”, relató.

Gloria asegura que su esposo era el hombre con más fuerza espiritual que ella ha conocido, le encantaba mejenguear, escuchar los clásicos de los 70, estar con sus amigos y cuando se podía ir a la playa.

“Mi hermano todos los días desayunaba conmigo, es muy duro esto que estamos pasando, nos hace mucha falta, era un hermano bueno, a veces nos peleábamos, pero le aseguro que nunca aguantamos más de dos horas enojados”, dijo Álvaro Loaiza, hermano de Giovanny.

La hermana menor del fallecido, Marieta, está embarazada y decidió ponerle Giovanna a su bebita en honor a él.

“Ese no era el nombre, pero ella decidió cambiarlo por su hermano, ella lo veía como un padre”, dijo Gloria.

Finalmente, la esposa asegura que no sabe cómo va seguir adelante sin el amor sincero e intenso que le daba su marido, pero sin duda su fuerza es su hijo. Ella se dedica a animar fiestas y eventos, es pintacaritas y hace globoflexia, ahora confía en que le va salir bastante trabajito para poder seguir adelante con los gastos de la casa.

Si usted desea apoyarla puede contratarla al número 7044-0876 o visitar su página de Facebook: Eventos GloriArte.