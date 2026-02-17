Esta es la alarmante cifra de conductores borrachos que encendió las alertas en enero

Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las conductas más irresponsables en carretera; no solo pone en riesgo la vida de quien toma el volante en esas condiciones, sino también la de personas inocentes que nada tienen que ver con esa decisión. Las cifras de enero evidencian que el problema persiste y que aún falta conciencia.

Durante enero, 248 conductores dieron positivo en la alcoholemia; de acuerdo con los datos de la Policía de Tránsito, cada tres horas detenían a uno; es decir, ocho por día.

Más de la mitad de los casos terminaron en proceso penal por conducción temeraria y perdieron seis puntos en la licencia. Foto: MOPT.

De ese total, 155 casos arrojaron niveles tan altos que los choferes debieron ser llevados a la Fiscalía para enfrentar un proceso penal por el presunto delito de conducción temeraria.

Además, otros 32 conductores recibieron una multa de ¢363.000 y acumularon seis puntos en la licencia por registrar niveles sancionables, mientras que 61 personas dieron positivo con niveles tan bajos que no implicaron sanción. En total, en enero se aplicaron 1.361 pruebas en carretera, una cifra muy superior a las 853 realizadas en enero de 2025.

“Vamos a seguir trabajando fuerte en este tema, hicimos 500 pruebas más en enero pasado respecto a hace un año, es un incremento de cerca del 59%, algo que buscaremos aumentar todavía más con la inversión de ¢249 millones, provenientes del Consejo de Seguridad Vial, que nos permitió comprar 199 etilómetros nuevos, los cuales ya estamos distribuyendo por todo el país”, dijo Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

Las estadísticas dejan claro que manejar bajo los efectos del alcohol no es un hecho aislado, sino una conducta reiterada que continúa poniendo en peligro vidas en las carreteras del país.