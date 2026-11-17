El periodista Camilo Rodríguez fue asesinado a disparos cuando regresaba de visitar a su familia en Guápiles.

La funeraria La Última Joya dio a conocer los horarios de la vela y las honras fúnebres del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, quien fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.

Por medio de sus redes sociales, la empresa comunicó que el cuerpo del comunicador será velado este martes 17 de noviembre, a partir de las 5 p. m., en la capilla B.

Además, informó que las honras fúnebres se realizarán este miércoles 18 de noviembre, a las 2 p. m., en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago.

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Posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio General de Cartago, donde descansará.

La elección de Cartago tiene un significado especial para la familia, pues su hermano Andrés Rodríguez contó que Camilo había expresado su deseo de ser enterrado en esa provincia.

Detalles del funeral del periodista Camilo Rodríguez. (redes/Facebook)

Según explicó, el periodista quería descansar en esa tierra debido a la gran devoción que sentía por la Virgen de los Ángeles.

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Así, sus familiares cumplirán una de las voluntades que Camilo les había manifestado en vida.