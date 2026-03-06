Estas fueron las medidas dictadas contra padrastro sospechoso de lanzar a niña de 7 años a basurero en Pérez Zeledón

El Ministerio Público dio a conocer qué sucederá con el hombre apellidado Rivera Solano, de 25 años, quien fue detenido este jueves como sospechoso de lanzar a su hijastra, de 7 años, a un basurero en Pérez Zeledón.

La Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón informó que el sujeto está siendo investigado por el presunto delito de maltrato vicario, contemplado en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, motivo por el que tuvo que enfrentar una audiencia de solicitud de medidas cautelares. De ser encontrado culpable, podría recibir una pena de prisión de uno a tres años.

En dicha audiencia, el Juzgado Penal de la zona aceptó las medidas cautelares solicitadas por dicha Fiscalía, las cuales también fueron ordenadas para la madre de la niña.

Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad cuando un sujeto la agarró, pese a que ella se resistió y la tiró a un basurero. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

“De esta manera, el sospechoso tiene prohibido molestar, agredir, amenazar o maltratar a la menor por cualquier medio, ya sea de forma personal o a través de medios tecnológicos, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas o por medio de terceras personas. Las restricciones también aplican respecto de la madre de la niña”, indicó la Fiscalía.

Aunque Rivera fue dejado en libertad, el Juzgado le ordenó trasladar su domicilio a otro lugar, ya que tiene prohibido ingresar a barrio Sinaí, en Pérez Zeledón.

El Ministerio Público destacó que la causa contra Rivera se abrió por oficio, es decir, sin que se presentara una denuncia previa, esto luego de que en redes sociales circulara un video en el que observaba como el sospechoso lanzó a la niña hacia un basurero.

Tanto la niña como su hermanito menor fueron atendidos por personal del PANI, el cual los reubicó con un recurso familiar.