Días antes de su detención, papá había señalado en redes al sospechoso de matar a su hijo

Días antes de que su hijo apareciera asesinado a la orilla de un río en Limón, un señor había usado sus redes sociales para señalar a uno de los hombres que, al parecer, participó en el macabro crimen.

El tiempo terminó por darle la razón a ese señor apellidado Calderón, pues poco después de sus publicaciones el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al sujeto que él había señalado en redes sociales.

LEA MÁS: Detienen a señora de 70 años ligada a caso de joven que habría sido asesinado por personas a las que supuestamente asaltó

“Alias Pelón, ¿dónde está mi hijo? Usted junto con su gente secuestraron a mi hijo. Tarde o temprano van a pagar por la justicia divina. Ustedes tienen hijos, no saben lo que estamos sufriendo, es muy duro, día y noche no paramos de llorar", publicó el señor junto a una foto del sospechoso.

Se trata de un sujeto apellidado Zúñiga, de 35 años, quien la tarde de este jueves fue capturado en el aeropuerto Juan Santamaría junto a otro individuo de apellido Portuguez, de 20 años, cuando pretendían salir del país rumbo a Colombia.

Kener Calderón estaba desaparecido desde el sábado 21 de febrero. Foto Facebook. (facebook/Kener Calderón estaba desaparecido desde el sábado 21 de febrero. Foto Facebook.)

LEA MÁS: Emergencia en Los Guido: hombre electrocutado es llevado al hospital en estado crítico

Ambos hombres son investigados por el homicidio de Kener Calderón Avendaño, de 22 años, cuyo cuerpo apareció el pasado 27 de febrero a la orilla del río Dondonia, en Limón.

Como parte de la investigación, el OIJ también detuvo este jueves a una mujer apellidada Ávila, de 70 años, pues ella habría ayudado a que su hijo, apellidado Ortiz, no fuera detenido por las autoridades, pues también figura como sospechoso del homicidio.

LEA MÁS: Video: Caravana de motociclista causa indignación por lo que hicieron con ambulancia que trasladaba a niño grave

“Estas personas fueron detenidas con relación a la desaparición, privación de libertad de una persona el pasado 23 de febrero en la localidad de Atlántida, en Limón, aparentemente producto de un robo que la víctima cometió en contra de algunas personas vinculadas a otros hechos delictivos y que conforman una organización criminal.

“Estas personas lo detienen, lo privan de libertad, se lo llevan, lo golpean, y luego el cuerpo aparece el 27 de febrero a la orilla de un río en Valle La Estrella”, explicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.