Sucesos

Video: Caravana de motociclista causa indignación por lo que hicieron con ambulancia que trasladaba a niño grave

El indignante hecho ocurrió en la ruta 27

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un video que se volvió viral en redes sociales ha causado gran indignación, pues en este se muestra una caravana de motociclistas que no quisieron darle paso a una ambulancia.

Lo más grave de la situación es que trascendió que dicha ambulancia, en apariencia, trasladaba a un niño en condición delicada, el cual tenía que ser llevado de emergencia al hospital Nacional de Niños.

LEA MÁS: Ella era la joven que salió de su trabajo y murió en un terrible accidente en Santa Ana

Se desconoce cuándo habría ocurrido el hecho, pero en apariencia habría sido en días recientes, específicamente en la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

La única información que ha trascendido de momento es que la ambulancia, al parecer, provenía de Osa, zona sur del país, y se dirigía al mencionado centro médico.

LEA MÁS: Madre de niña que fue lanzada a basurero por padrastro decidió no denunciarlo ante las autoridades

En el video se observa cómo una caravana de varios motociclistas obstaculizan el paso de la ambulancia, la cual lleva encendida sus luces de emergencia.

Ante tal situación, el conductor de la ambulancia empieza a pitar para que le den paso, pero estos simplemente no hacen caso, incluso se observa a uno de ellos haciendo piruetas mientras levanta la llanta delantera de su moto.

LEA MÁS: Detienen a extranjero que le habría disparado a joven de 19 años tra discusión en Cartago

Esta no es la primera vez que este tipo de caravanas de motociclistas causan problemas, de hecho las autoridades ya han realizado múltiples operativos para sorprenderlos, pues muchos de ellos suelen viajar sin los respectivos permisos establecidos por la ley.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Motociclistas ambulancia ruta 27
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.