Video: Caravana de motociclista causa indignación por lo que hicieron con ambulancia que trasladaba a niño grave

Un video que se volvió viral en redes sociales ha causado gran indignación, pues en este se muestra una caravana de motociclistas que no quisieron darle paso a una ambulancia.

Lo más grave de la situación es que trascendió que dicha ambulancia, en apariencia, trasladaba a un niño en condición delicada, el cual tenía que ser llevado de emergencia al hospital Nacional de Niños.

Se desconoce cuándo habría ocurrido el hecho, pero en apariencia habría sido en días recientes, específicamente en la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27).

La única información que ha trascendido de momento es que la ambulancia, al parecer, provenía de Osa, zona sur del país, y se dirigía al mencionado centro médico.

En el video se observa cómo una caravana de varios motociclistas obstaculizan el paso de la ambulancia, la cual lleva encendida sus luces de emergencia.

Ante tal situación, el conductor de la ambulancia empieza a pitar para que le den paso, pero estos simplemente no hacen caso, incluso se observa a uno de ellos haciendo piruetas mientras levanta la llanta delantera de su moto.

Esta no es la primera vez que este tipo de caravanas de motociclistas causan problemas, de hecho las autoridades ya han realizado múltiples operativos para sorprenderlos, pues muchos de ellos suelen viajar sin los respectivos permisos establecidos por la ley.