Estas son las zonas de Costa Rica donde lloverá con fuerza la noche de este lunes

Se esperan lluvias muy fuertes para la noche de este lunes en varios puntos de Costa Rica. (Canva /Canva)

Este lunes, distintos puntos de Costa Rica han sufrido a consecuencia de las fuertes lluvias y el panorama no parece mejorar, pues las autoridades informaron que para la noche se esperan fuertes aguaceros en varias zonas.

Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual detalló que las fuertes lluvias se están dando como consecuencia del desplazamiento de la onda tropical #30 sobre el país, así como por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical.

“La onda tropical se internará en el océano Pacífico durante la noche. Para este periodo se anticipan aguaceros fuertes con tormenta en Pacífico Central y Sur, acumulados entre 60 a 80 milímetros, con posibles montos mayores de forma puntual. Hacia el Pacífico Norte, montañas del sur de la zona norte y occidente de la GAM se prevén chubascos aislados, acumulados entre 30 a 50 milímetros”.

El IMN también dio a conocer que esta tarde se presentaron aguaceros fuertes con tormenta eléctrica y ráfagas descendentes en la zona norte, Valle Central y Guanacaste.

Ante este panorama que se espera para la noche de este lunes, las autoridades hacen un llamado a la población, pues los análisis más recientes evidencian un incremento significativo en la saturación de los suelos en la zona norte, producto de las lluvias registradas en las últimas horas.

“En menor medida, pero también con notorio aumento, se observa en la península de Nicoya, Garabito y Pacífico Sur peninsular. Estas condiciones elevan la vulnerabilidad a incidentes en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. Especial atención en áreas urbanas ante posibles inundaciones por saturación de alcantarillado”.