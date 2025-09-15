Oficial resulta baleado en medio de desfile en Quepos cuando hombre trató de quitarle su pistola

Al parecer, un hombre trató de quitarle el arma al policía. (Cortesía/Al parecer, un hombre trató de quitarle el arma al policía.)

La fiesta patria que se vivía en Quepos, Puntarenas, en conmemoración del 15 de setiembre, se vio interrumpida por un terrible hecho de violencia, en el que dos oficiales terminaron heridos, uno de ellos por un disparo.

Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, la cual indicó que este hecho se dio a consecuencia de un disturbio que se originó en medio de uno de los desfiles.

De acuerdo con la información brindada por Seguridad, uno de los oficiales resultó herido debido a que le pegaron un botellazo, mientras que el otro uniformado recibió el disparo en medio de un forcejeo con un sujeto.

“En este disturbio resultó herido en un forcejeo con un sujeto que intentó arrebatarle el arma de reglamento. En ese forcejeo el arma se activó y lo impactó en una de sus piernas. El oficial se encuentra bien y en condición estable”, indicaron desde Seguridad.

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo los oficiales trataban de apaciguar a las personas involucradas en el disturbio y en un momento dado se escucha el balazo.

A raíz del estruendo del disparo las personas que se encontraban alrededor gritaron y salieron corriendo en busca de un lugar seguro.

De momento se desconoce el motivo que habría dado pie a dicho disturbio, tampoco se ha dado a conocer si alguna persona fue detenida por estos hechos.