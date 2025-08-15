Estas son las zonas más afectadas por los ventoleros y lluvias de las últimas horas

Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón. (CNE/Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón.)

Los ventoleros y las lluvias que se han presentado en las últimas horas han causado importantes afectaciones en distintos puntos del país.

Estas situaciones se han dado como resultado de la influencia de la onda tropical #23.

LEA MÁS: Joven promesa del boxeo nacional perdió la vida en trágico accidente

Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual indicó que registran reportes de fuertes vientos desde la zona del Zurquí hasta la provincia de Limón.

“Se reporta afectación en el acueducto de Limón. Acueductos y Alcantarillados (AyA) da seguimiento a la situación”, indicó la CNE.

Además, en sectores como Tucurrique y Pejibaye de Jiménez, en Cartago, se reportó la afectación de viviendas y un vehículo debido a los ventoleros.

De momento las autoridades solo reportan daños materiales. (CNE/Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón.)

LEA MÁS: Familia de universitario arrastrado por calle inundada enfrenta dolorosa incertidumbre

“Ambos sectores sin fluido eléctrico”, agregó la CNE.

También se dio a conocer que la ruta 225 se encuentra cerrada debido a la caída de un árbol de gran tamaño.

LEA MÁS: Hombre sufrió una horrorosa muerte cuando se encontraba trabajando en una construcción

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se espera que la onda tropical #23 abandone el país al finalizar la noche.