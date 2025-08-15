Sucesos

Estas son las zonas más afectadas por los ventoleros y lluvias de las últimas horas

Las lluvias y ventoleros son consecuencia de la influencia de la onda tropical #23

Por Adrián Galeano Calvo
Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón.
Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón. (CNE/Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón.)

Los ventoleros y las lluvias que se han presentado en las últimas horas han causado importantes afectaciones en distintos puntos del país.

Estas situaciones se han dado como resultado de la influencia de la onda tropical #23.

Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual indicó que registran reportes de fuertes vientos desde la zona del Zurquí hasta la provincia de Limón.

“Se reporta afectación en el acueducto de Limón. Acueductos y Alcantarillados (AyA) da seguimiento a la situación”, indicó la CNE.

Además, en sectores como Tucurrique y Pejibaye de Jiménez, en Cartago, se reportó la afectación de viviendas y un vehículo debido a los ventoleros.

Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón.
De momento las autoridades solo reportan daños materiales. (CNE/Los ventoleros y las lluvias han afectado principalmente la provincia de LImón.)

“Ambos sectores sin fluido eléctrico”, agregó la CNE.

También se dio a conocer que la ruta 225 se encuentra cerrada debido a la caída de un árbol de gran tamaño.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se espera que la onda tropical #23 abandone el país al finalizar la noche.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

