Este es el hombre que murió atropellado debajo de puente peatonal en La Sabana

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del hombre que falleció la noche de este jueves tras ser víctima de un violento accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones de La Sabana, en San José.

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La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima mortal fue un hombre apellidado Castro, de 55 años.

El accidente ocurrió pasadas las 8 p.m. de este jueves sobre la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27), específicamente debajo de un puente peatonal.

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Así quedó el carro tras el violento atropello. Foto Facebook. (Facebook/Así quedó el carro tras el violento atropello. Foto Facebook.)

“En apariencia, esta persona iba a cruzar la calle al costado sur de La Sabana, pero no se percató de que se acercaba un vehículo en sentido de oeste a este, el cual lo impactó”, indicó el OIJ.

El impacto fue muy violento, al punto de que cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron a la escena ya no había nada que hacer por Castro, quien sufrió múltiples golpes y fracturas.

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La condición en la que quedó el carro involucrado en el accidente es reflejo de lo fuerte que fue el atropello, pues este quedó con todo el parabrisas quebrado y múltiples daños en la parte delantera.