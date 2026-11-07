Este es el hombre que murió en aparatoso accidente de tránsito que dejó una desgarradora escena

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del hombre que murió la mañana de este sábado en un aparatoso accidente de tránsito en Alajuela, el cual dejó una escena verdaderamente desgarradora.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima mortal de la triple colisión entre dos carros y una motocicleta fue un hombre apellidado Miranda, de 29 años.

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Según las autoridades, la colisión múltiple ocurrió a eso de las 5:30 a.m. de este sábado en Río Segundo de Alajuela, específicamente en la localidad conocida como La Julieta.

El conductor murió dentro de su carro. Foto Noticias La Garita. (FAcebook/El conductor murió dentro de su carro. Foto Noticias La Garita.)

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“De acuerdo con la versión preliminar que se maneja, se trató de una colisión entre dos carros y una motocicleta. El ahora fallecido viajaba en uno de los vehículos y quedó fallecido a consecuencia de ese choque”, detalló el OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja indicó que para atender la emergencia despacharon personal paramédico y tres unidades: una de soporte básico, otra de soporte avanzado y una tercera de rescate.

A la llegada de los cruzrojistas estos confirmaron que Miranda ya no presentaba signos vitales, además atendieron a otras dos personas en la escena, quienes serían el motociclista y el conductor del carro. Ambos se encontraban en condición estable, por lo que no requirieron traslado a un centro médico.

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Uno de los conductores murió dentro del vehículo en el que viajaba. Foto Río Segundo Alajuela Informa. (Redes/Uno de los conductores murió dentro del vehículo en el que viajaba. Foto Río Segundo Alajuela Informa.)

Sobre estos mismos dos conductores, la Policía Judicial señaló que a ambos se les realizó la respectiva prueba de alcoholemia y ambos resultados fueron negativos.

En redes sociales circula una fotografía que muestra la desgarradora escena que quedó tras el accidente, pues en dicha imagen se observan dos de los carros despedazados y en uno de estos el cuerpo del conductor fallecido, el cual fue envuelto con una manta blanca.

De momento, las autoridades judiciales no han determinado con certeza cómo habría ocurrido esta triple colisión, sin embargo, por cómo quedaron los carros involucrados no se descarta que haya mediado un aparente exceso de velocidad.