Video: motociclista atropelló a dos menores y lo que hizo después es realmente indignante

Un motociclista atropelló a dos menores de edad y, en lugar de revisar si se encontraban bien tras el accidente, terminó protagonizando una acción realmente indignante.

El motorizado no sufrió heridas y, tras levantarse de la calle, se alejó caminando de la escena como si nada hubiera ocurrido. Incluso dejó abandonada su motocicleta en el lugar.

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Por este motivo es que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió el video de lo sucedido, para que la ciudadanía pueda colaborar con información que les permita dar con este sujeto.

De acuerdo con la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ, los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio, alrededor de las 7:30 p. m., en el sector de Gravilias, en Desamparados, San José.

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“Presuntamente, el conductor de la motocicleta atropelló a dos menores de edad. Según la información relacionada con el caso, luego del accidente, el conductor habría abandonado el lugar a pie y se habría dirigido hacia el interior de una urbanización cercana”.

En el video se observa cómo, mientras varias personas trataban de ayudar a los menores heridos, el motorizado se hizo el despistado y caminó hasta una acera, luego de a poco se fue alejando de la escena hasta que desapareció.

El motociclista se fue caminando como si nada hubiera pasado. (OIJ/El motociclista se fue caminando como si nada hubiera pasado.)

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El requerido corresponde a un hombre que, al momento de los hechos, utilizaba un casco de color claro, posiblemente blanco, y vestía una capa de color oscuro, aparentemente azul, con varios elementos reflectantes.

Si usted reconoce a esta persona o cuenta con información que pueda contribuir con su identificación, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.