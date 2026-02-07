Este es el mensaje que clínica allanada por OIJ envía a familias de mujeres que fallecieron tras cirugía estética

La clínica Ola Centro Médico emitió un nuevo comunicado tras el allanamiento realizado por el OIJ como parte de la investigación que mantiene por las muertes de dos mujeres que se realizaron procedimientos estéticos en ese conocido lugar.

En dicho comunicado, la clínica estética envió un mensaje a las familias de Ivania Torres, de 40 años, y Regina Brumley, de 43, quienes fallecieron el pasado mes de enero por supuestas complicaciones que sufrieron tras cirugías estéticas.

“En días recientes, dos pacientes que se sometieron a procedimientos estéticos en nuestra institución presentaron posteriormente complicaciones de salud que, de forma lamentable, derivaron en su fallecimiento. Ante esta situación, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Nos solidarizamos profundamente con su dolor y acompañamos respetuosamente este difícil momento”, indicó el centro médico.

Ivania Torres, de 40 años, y Regina Brumley, de 43 años, fallecieron poco después de operarse en la misma clínica (Cortesía/cortesía)

Además, destacaron que con base a la información clínica disponible y en los protocolos aplicados, “podemos indicar que los procedimientos se realizaron conforme a los estándares médicos vigentes, siempre priorizando la seguridad y el bienestar de nuestras pacientes”.

En cuanto a la diligencia realizada por el OIJ, en la que ninguna persona fue detenida, la clínica destacó que prestaron total disposición a las autoridades y facilitaron toda la información necesaria para el análisis técnico y médico de cada caso.

“Por responsabilidad profesional y respeto a la privacidad de las pacientes y sus familias, evitaremos emitir valoraciones anticipadas hasta que las instancias correspondientes emitan sus conclusiones oficiales”.

En el comunicado, Ola Centro Médico destacó que cuenta con más de 10 años de trayectoria en el país y que su equipo está conformado por cirujanos plásticos debidamente incorporados y avalados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, así como por personal de salud altamente capacitado.