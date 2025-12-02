Este es el proyecto que la joven obstetra inocente asesinada en Limón no logró terminar

Amanda Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, era la única hija de Verónica Fajardo y su mayor apoyo. Madre e hija trabajaban juntas en varios proyectos y tenían sueños aún por cumplir, pero la violencia en Limón truncó de manera desgarradora esas ilusiones.

Amanda era obstetra y su mamá enfermera; las dos trabajaban en el hospital Tony Facio de Limón, vivían en barrio La Colina, y en esta comunidad fue donde le quitaron la vida a la joven, un caso que se maneja como una víctima inocente.

Uno de los proyectos que Amanda tuvo con su mamá fue la construcción de la casa a la cual le seguían terminando detalles.

La hija era su mano derecha

“Me ayudó a construir la casa que tenemos, todo lo hicimos entre las dos; ha sido mi mano derecha desde pequeña, siempre llevaba los mejores promedios, hasta en la universidad.

“Ella estaba ahorrando dinero para hacer su apartamento arriba de la casa en la que vivimos y siempre me decía: ‘¿Ahora qué hacemos, mami?’, para seguir con otro proyecto", recordó doña Verónica en medio del dolor de perderla.

Amanda Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, obstetra inocente asesinada en barrio Colina de Limón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Una joven con un gran corazón

Mencionó que no vivían con el papá de Amanda, pero ella siempre estaba atenta de su progenitor.

“Visitaba a su papá y le llevaba cosas; aunque no estuviéramos juntos, él siempre fue un buen padre y por eso ella una excelente hija. No es porque todos los muertos son buenos, es porque ella fue una excelente persona”, expresó la mamá la mañana de este martes cuando se dirigía al OIJ para ver si el cuerpo de su hija seguía ahí o si se lo habían llevado hacia el Complejo de Ciencias Forenses.

Joven obstetra siguió los pasos de su mamá

Amanda Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, siguió los pasos de su mamá (enfermera) al estudiar medicina, aunque ella se convirtió en obstetra, profesión que amaba, pero que le fue frenada por culpa de la violencia que acapara Costa Rica.

Verónica Fajardo, mamá de Amanda, conversó con La Teja y en medio de su dolor detalló qué era lo que hacían cuando ocurrió la desgracia y el porqué, según afirma, ella sería una víctima inocente.

Amanda Zuriely Guevara, de 30 años, siguió los pasos de su mamá en estudiar medicina, su mamá era enfermera, pero ella se convirtió en obstetra. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Estábamos en la casa y venían siguiendo a un muchacho; teníamos los portones abiertos porque están construyendo la cerca, que se nos había caído. Mi hija y yo nos estábamos poniendo de acuerdo para pagar unas cosas y en eso oímos los balazos; venía un hombre siguiendo a otro, empezó a disparar como un loco. Los contratistas (trabajadores de la cerca) salieron corriendo, cada quien por su vida.

“Donde mi hija hizo a dar un paso, me la agarró una bala. Ella murió en el lugar de manera instantánea”, recordó la mamá.

Esta tragedia ocurrió en barrio La Colina, de Limón, la tarde de este lunes 1.° de diciembre.

El OIJ confirmó este triste detalle, y también que todo sucedió frente a la mirada incrédula de la mamá.

“La muchacha, al parecer, se encontraba junto con su madre fuera de una vivienda cuando, aparentemente, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron y dispararon contra personas que se encontraban realizando trabajos en las cercanías”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Dos de las balas alcanzaron a la joven y le provocaron la muerte.

En el sitio decomisaron una gran cantidad de balas y, de momento, no hay personas detenidas. Las autoridades están detrás de los responsables que provocaron esta situación para esclarecer el móvil del ataque y contra quién lo dirigían.