Este sería el motivo del triple homicidio en Quepos en el que jovencita fue baleada y quemada

Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook. (FAcebook/Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook.)

Horas después de que se registrara un atroz triple homicidio en Quepos, en el cual una joven de 16 años fue baleada y quemada dentro de una casa, ya se tiene una versión preliminar de cuál sería el motivo detrás de ese violento crimen.

El macabro hecho ocurrió a eso de las 10:18 p.m. de este lunes en una vivienda ubicada en la localidad de El Cocal de Quepos, informaron las autoridades.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dio a conocer que las víctimas mortales de ese caso fueron una muchacha de 16 años, y dos hombres apellidados Bonilla, de 53, y Zúñiga, de 32.

Uno de esos hombres fue baleado y quemado dentro de la casa junto a la jovencita, mientras que el otro fue ejecutado de varios disparos a 100 metros de la vivienda, al parecer, cuando intentaba huir de los asesinos. Además, otro hombre también resultó baleado y fue llevado al hospital de Quepos.

En cuanto al motivo detrás de este triple homicidio, una fuente policial cercana al caso le indicó a La Teja que, presuntamente, se trataría de un ajuste de cuentas relacionado con una guerra por territorios para la venta de drogas.

De momento, las autoridades no han determinado con exactitud cómo ocurrieron los hechos, pero, extraoficialmente, se habla de que el ataque habría sido cometido por varios sujetos que desataron una lluvia de balas contras las personas que estaban en la casa y luego procedieron a incendiar dicha casa.