Una familia marcada por un cruel homicidio frente a su casa sigue esperando justicia

Un hombre de apellido Rojas, de 30 años, fue asesinado frente a su casa en Villa Bonita en La Alegría de Siquirres y su familia sigue esperando justicia.

Este hecho ocurrió el sábado 21 de diciembre del 2024 y le robó la Navidad a la familia de la víctima.

LEA MÁS: Hija teme que su papá no esté desaparecido en Pico Blanco y que alguien le haya hecho daño

Un hombre de apellido Rojas, de 30 años, fue asesinado frente a su casa en Villa Bonita en La Alegría de Siquirres y su familia sigue esperando justicia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El OIJ pide ayuda para esclarecer este hecho y tratar de dar con los responsables.

“El ahora fallecido se encontraba en el corredor de la vivienda, momento en que varios sujetos llegaron caminando y en apariencia, estos le dispararon en varias ocasiones, falleciendo este en el sitio”, detallaron los judiciales.

LEA MÁS: Mujer habría visto un atroz crimen cometido por hombre que está en la mira de las autoridades

Un hombre de apellido Rojas, de 30 años, fue asesinado frente a su casa en Villa Bonita en La Alegría de Siquirres y su familia sigue esperando justicia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

En el frente de la vivienda quedaron al menos cinco casquillos de bala, dentro de la casa había hasta un árbol de Navidad, momento en el que la familia esperaba una fecha importante.

Los agentes solicitan a la ciudadanía que si alguna persona tiene información sobre este caso o bien sobre los sospechosos de participar en este homicidio, se comuniquen a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

LEA MÁS: Lista de extraditables en Costa Rica podría crecer tras reunión de subdirector del OIJ con la DEA