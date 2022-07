Esteticista atropellada por camión: “Es difícil pasar por ahí porque veo la calle y me veo ahí tirada”

Cada vez que la esteticista Maureen Montalbán, de 39 años, ve el video del momento en que es atropellada por un camión y las fotos de cómo quedaron sus piernas tras ese violento hecho, confirma que Dios hizo un milagro para que ella no muriera.

Y la sobreviviente ha demostrando ser toda una guerrera, pues tras un largo proceso de recuperación volvió a caminar, con ayuda de una andadera y un bastón, menos de cuatro meses después del incidente, cuando su médico le dijo que para lograr eso tardaría más de un año.

La recuperación física de esta sancarleña va mejorando cada día; sin embargo, lo más difícil para ella ha sido superar el trauma que le dejó ese atropello, ocurrido el 16 de febrero en Ciudad Quesada de San Carlos, específicamente en una intersección detrás de la iglesia católica.

“Es muy difícil, yo no me animo a cruzar esa calle, no he podido hacerlo. El cruzar una simple calle es muy complicado para mí, me fijo para todo lado y hasta que no vea ni un solo no carro me tiró, por más campo que me den no lo hago.

Contra todo pronóstico, Maureen volvió a caminar en menos tiempo del esperado. Foto: Cortesía Maureen Montalbán.

“Mi hijo es el que me acompaña al trabajo, pero yo le digo que para mí es muy difícil pasar por ese lugar, porque yo veo la calle y me veo ahí tirada, pero a la vez es muy emotivo porque digo: ‘Pucha, ¿cómo pude salir viva de todo eso?”, contó.

“Cuando vi las fotos de cómo llegue al hospital no podía creerlo, con razón todo mundo me decía que yo iba a quedar sin piernas”. — Maureen Montalbán, sobreviviente

Largo proceso

Luego de haber estado internada en el Hospital San Carlos por dos días, el 18 de febrero Maureen fue enviada al Hospital del Trauma, en La Uruca, donde iban a operarle su pierna derecha; sin embargo, por varias circunstancias, ese procedimiento se retraso por más de un mes.

“Me devolvieron del INS al hospital de San Carlos con una prueba positiva de covid y con la pierna derecha peor de infectada, al menos en aspecto físico se veía terrible.

Montalbán aún tiene amargos recuerdos del día del accidente. captura de pantalla.

“Estuve una noche en el área de covid porque, aunque yo era asintomática, eso era parte del protocolo. En la mañana el ortopedista me mandó una semana para la casa, porque realmente era muy triste estar ahí”.

A la semana siguiente, Montalbán regresó al hospital con la esperanza de que le operaran su fémur derecho, pero entonces los médicos descubrieron que tenía una infección muy grande en su pierna debido a que su cuerpo estaba rechazando el dispositivo que le colocaron para fijar los huesos.

“Los límites están en la mente, el no puedo es lo peor que uno puede decirse”. — Maureen Montalbán, sobreviviente

Los doctores realizaron varios procedimientos por más de una semana para tratar esa infección, además le dijeron que debían hacer un raspado en la parte del gastrocnemio (músculo conocido popularmente como gemelo), pues de no hacerlo podía perder la pierna.

Maureen estuvo internada por más de dos meses debido a las lesiones en sus piernas. Foto: Cortesía Maureen Montalbán.

“El sábado antes de Semana Santa me mandaron a operación, fue muy larga, duraron como dos horas y media. En todas las operaciones solo me dormían de la cintura para abajo, entonces recuerdo que yo podía ver todo y ese día fue así, recuerdo ver mi hueso y como metían la platina, fue increíble”.

Conoció a nietito

Luego de pasar tantas semanas lejos de sus seres queridos, finalmente fue dada de alta del hospital el Viernes Santo (15 de abril), día en el que fue recibida por toda su familia.

“Como era Semana Santa todo mundo estaba esperando que me dieran la salida. Cuando finalmente les dije que iba a salir el viernes, llegaron a recibirme y al verme operada, sin ese aparato en la pierna y mucho mejor, para ellos fue muy emotivo”.

La esteticista contó que, además de regresar a su hogar, finalmente pudo conocer y chinear a su nietito Santiago.

“También pude conocer a mi nieto, porque durante todo ese proceso mi hija estaba embarazada y cuando dio a luz yo estaba en el hospital y no puede verla, porque me tenían aislada por la infección que tenía.

“Mi hija fue muy valiente porque ella iba a visitarme con su pancita y con sus pies hinchados, ella siempre estuvo muy pendiente de mí”.

Maureen junto a sus hijos Cristian y Allison, y sus nietos Samira y el pequeño Santiago. Foto: Cortesía Maureen Montalbán.

Sorprendió al doctor

Antes de que le dieran la salida del hospital, un médico le dijo a Maureen que su recuperación sería muy lenta y que podría pasar más de un año para que pudiera caminar con ayuda. Ella tomó eso como un reto personal.

“Yo me eché una risa y le dije que en la próxima cita que tuviéramos (el 1º de junio), que era en seis semanas, yo iba a llegar caminando.

“Empecé a hacer los ejercicios todos los días, trataba de levantarme de la silla de ruedas y sostenerme de pie, muchas veces me caí y los ejercicios eran muy dolorosos, hubo momentos de crisis donde me ponía a llorar, pero luego de eso yo me decía que tenía que seguir, que tenía caminar lo antes posible”.

Con ayuda de una andadera Maureen dio sus primeros pasos sin ayuda, así fue fortaleciendo sus piernas, hasta que finalmente el 1º de junio cumplió con su promesa al llegar caminando a la cita que tenía con el doctor, quien quedó con la boca abierta al verla.

“Actualmente camino con un bastón y cuando me pongo a ver el video y las fotos (del accidente) es difícil que las lágrimas no salgan, pero no queda nada más que darle gracias a Dios porque yo sé que Él permitió todo esto con un propósito”.