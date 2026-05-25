Esto dice Dekra tras homicidio de dos guardas en estación de Puntarenas

La empresa Dekra se pronunció sobre el lamentable caso en el que dos oficiales de seguridad fueron asesinados a balazos en su sede ubicada en Puntarenas.

El crimen ocurrió a eso de la 1:27 a.m. de este lunes, en las instalaciones de Dekra, en El Roble de Puntarenas.

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De forma extraoficial, se habla de que los guardas habrían sido asesinados por varios sujetos que llegaron a asaltar las instalaciones.

Por medio de un comunicado de prensa, en Dekra lamentaron el fallecimiento de ambos guardas y enviaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI. (ANI/Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI.)

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“El caso se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, que actualmente realizan la recopilación de evidencias y diligencias del caso, por lo que no nos referiremos a detalles adicionales en este momento”.

Dekra también informó que la estación de El Roble permanecerá cerrada temporalmente mientras las autoridades judiciales realizan las respectivas labores.

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“Las citas de inspección técnica vehicular se reprogramarán”, agregó Dekra.