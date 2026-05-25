Sucesos

Esto dice Dekra tras homicidio de dos guardas en estación de Puntarenas

En apariencia, se habría tratado de un asalto a la sede de Dekra

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Por Adrián Galeano Calvo

La empresa Dekra se pronunció sobre el lamentable caso en el que dos oficiales de seguridad fueron asesinados a balazos en su sede ubicada en Puntarenas.

El crimen ocurrió a eso de la 1:27 a.m. de este lunes, en las instalaciones de Dekra, en El Roble de Puntarenas.

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De forma extraoficial, se habla de que los guardas habrían sido asesinados por varios sujetos que llegaron a asaltar las instalaciones.

Por medio de un comunicado de prensa, en Dekra lamentaron el fallecimiento de ambos guardas y enviaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI.
Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI. (ANI/Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI.)

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“El caso se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, que actualmente realizan la recopilación de evidencias y diligencias del caso, por lo que no nos referiremos a detalles adicionales en este momento”.

Dekra también informó que la estación de El Roble permanecerá cerrada temporalmente mientras las autoridades judiciales realizan las respectivas labores.

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“Las citas de inspección técnica vehicular se reprogramarán”, agregó Dekra.

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Guardas asesinados Dekra
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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