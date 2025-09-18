Sucesos

Esto es lo que sicarios le habrían dicho a muchacha antes de asesinar a joven que iba con ella en carro

La muchacha sobrevivió al ataque de los sicarios, pero recibió tres disparos en el estómago

Por Adrián Galeano Calvo
Un hombre murió y una mujer resultó herida tras ataque armado en San Francisco de Dos Ríos. Foto Facebook San Francisco de Dos Ríos.
Los dos sicarios que la noche de este miércoles asesinaron a un muchacho dentro de un carro en San José, en apariencia, le dijeron algo a la muchacha que viajaba con este, que dejaría claro quién era el objetivo real del ataque.

En ese violento ataque perdió la vida un joven apellidado Salas, de 22 años, mientras que la muchacha que lo acompañaba, apellidada Velásquez, de 20 años, sobrevivió, pero recibió tres disparos en el estómago.

El crimen ocurrió a eso de las 10:25 p. m., en San Francisco de Dos Ríos, específicamente 400 metros al este de la iglesia católica de la localidad.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló lo que los sicarios le habrían dicho a la muchacha segundos antes de desatar la balacera.

“Incluso, de acuerdo con la investigación, en algún momento le dicen a la muchacha que se corra, que se mueva porque iban a disparar y en ese momento es que le disparan al hombre, pero también la impactan a ella”, dijo Zúñiga a Telenoticias.

De acuerdo con el director del OIJ, la muchacha sería una víctima colateral, pues en apariencia los sujetos iban por Salas, pero al disparar a lo loco también hirieron a la muchacha, la cual fue trasladada a un centro médico.

Trascendió que el carro en el que viajaba la pareja era manejado por un hombre que resultó ileso y que, al parecer, brindaba un servicio de transporte a la pareja.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado cuál sería el motivo detrás del ataque.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

