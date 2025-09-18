Maleantes engañan a hombres con venta de carro y logran robarles varios millones en Cartago

Uno de los hombre fue llevado al hospital de Cartago debido a que recibió un balazo en una rodilla. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Dos hombres viajaron desde Palmares hasta Cartago con la ilusión de comprar un carro, sin embargo, todo terminó en una pesadilla, pues no solo perdieron la plata que llevaban, sino que uno de ellos también resultó baleado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que estos dos hombres cayeron en la trampa tendida por unos maleantes, quienes los engañaron con la supuesta venta de un carro.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:20 p.m. de este miércoles en La Angelina de San Nicolás, en Cartago, lugar hasta el que llegaron las víctimas para “cerrar el negocio”.

“Estos se apersonaron a dicho sector con la intención de comprar un vehículo, pero al llegar al sitio, se percataron de que esto era un engaño y aparentemente, los sujetos que los citaron lo que pretendían era robarles el dinero. El sitio se habría dado un forcejeo y los sospechosos le disparan en una ocasión a uno de los ofendidos”, indicó el OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, el herido fue identificado como un hombre apellidado Quesada, de 38 años, quien tuvo que ser trasladado al hospital Max Peralta de Cartago debido a un balazo que recibió en una rodilla. El otro hombre, cuya identidad no se dio a conocer, está sin heridas de gravedad.

El OIJ confirmó que los delincuentes lograron cumplir con su cometido, pues se dieron a la fuga llevándose los ¢3,5 millones en efectivo que las víctimas llevaban para la compra del carro.