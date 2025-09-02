Esto pasará con el trabajo del profesor al que habrían sorprendido con una colegiala en un motel

El profesor de apellidos Galo Reyes, de 42 años, sospechoso de abuso sexual y seducción o encuentros con personas menores de edad por medios electrónicos, recibió una medida cautelar que tiene relación con su trabajo.

A él le impusieron mantener un domicilio fijo, presentarse a firmar una vez a la semana, impedimento de salida del país, no tener contacto con la ofendida o su familia y, por el plazo de un mes, le prohibieron dar clases en el centro educativo al que la supuesta víctima asiste.

Así lo detalló la Unidad de Género, equipo que lleva la investigación. Este caso, de momento, es llevado por la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José.

El Tribunal de Flagrancia programó la continuación de la audiencia inicial para el miércoles 17 de setiembre, a las 6 p.m.

En esta audiencia se determinará si la causa seguirá por flagrancia o si, por el contrario, se remite a la vía ordinaria (por ejemplo, ante la solicitud de prueba que requiera más de quince días para ser recabada).

La decisión se conocerá en un plazo máximo de 48 horas después de la audiencia.

La Unidad de Género de Goicoechea lleva este caso bajo el expediente 25-000803-1898-PE.

De esta manera detuvieron a profesor en motel

Este caso trascendió desde la mañana del viernes 29 de agosto anterior, cuando los padres de la adolescente ubicaron a la hija y pidieron coordinar con la Fuerza Pública.

Trascendió que Galo es un profesor de inglés del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Cartago.

Víctor Hugo Orozco, director regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Cartago, confirmó que están al tanto de la situación, luego de que la mañana de este viernes 29 de agosto, los padres de familia de la adolescente informaran de lo ocurrido.

La adolescente de 16 años habría sido llevada al motel la madrugada de este viernes 29 de agosto. Fotografía: John Durán/Ilustrativa (JOHN DURAN)

“El centro educativo recibe la denuncia esta mañana (viernes) por parte del padre de familia de la menor de edad. En apariencia, los hechos ocurren en horas de la madrugada fuera del centro educativo.

“La institución activa los protocolos y atiende y tramita denuncia ante régimen disciplinario del MEP, así como de forma simultánea con las autoridades fiscales competentes”, señaló Orozco.

En apariencia, los padres de la adolescente se percataron de la situación y fue por medio del celular de la joven que lograron llegar hasta donde se encontraba y dieron la alerta a las autoridades.

La Fuerza Pública confirmó que a Galo lo detuvieron en San Francisco de Dos Ríos, luego de que la madre de la adolescente informara que dentro del establecimiento estaba la hija con un adulto, al sujeto lo llevaron a la delegación policial y luego lo pasaron a la Fiscalía.

