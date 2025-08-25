Esto pide defensora de los Habitantes ante el vil asesinato de su primo Jermaine Cruickshank

Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, alzó la voz por su primo Jermaine, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank.

Jermaine, fue asesinado por un sujeto que vestía ropa deportiva, llevaba casco puesto y llegó hasta el bar-restaurante en el que se encontraba en barrio Siglo XXI, en Limón.

“Hoy la violencia llegó a nuestras vidas. Esta noche nos unimos a las tantas familias limonenses, costarricenses, que viven el dolor de perder a un ser querido por la inseguridad que está destrozando nuestras comunidades.

“Hoy soy una más que pide a Dios fortaleza, por mi tía, por mis primas y primos, por sus hijos, por sus tíos…“, expresó la defensora desde la noche de este domingo 24 de agosto, cuando ocurrió el cruel homicidio.

La mañana de este lunes también publicó en sus redes sociales una esquela lamentando la pérdida de su ser querido.

De momento, no hay personas detenidas y tampoco se tiene claro el móvil del ataque contra Jermaine Cruickshank, quien era abogado de profesión y padre de un niño de 11 años y un adolescente que, recientemente, cumplió 15 años.

