Esto sucedió con mujer a la que hombre habría lanzado desde puente al río Torres

Los cuerpos de emergencia dieron a conocer lo que sucedió con la mujer que la madrugada de este lunes habría sido lanzada desde un puente al cauce del río Torres, en San José.

La emergencia se reportó en horas de la madrugada, cuando la Cruz Roja fue alertada sobre una mujer que se encontraba en el cauce del mencionado río a su paso por barrio México.

“En el sitio encontramos una mujer de 36 años, la cual se encontraba en el cauce del río. Se realizan labores de extracción con equipo de rescate vertical”, explicó el cruzrojista Alejandro Bermúdez.

La Cruz Roja se hizo cargo del complicado rescate. (Rafael Pacheco Granados)

Según el paramédico, la mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue llevada a un lugar seguro para ser revisada y posteriormente fue trasladada de urgencia al hospital México.

En cuanto a lo sucedido, según información preliminar y el relato de algunos testigos, la mujer habría caído al cauce del río tras un presunto acto de violencia por parte de un hombre.

La mujer logró mantenerse con vida al aferrarse a un tubo mientras llegaba la ayuda. Al momento del rescate, aparentemente se encontraba consciente y con capacidad de moverse.