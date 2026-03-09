Sucesos

Vecinos encontraron a muchacho de 20 años baleado en una calle en Cartago

El OIJ informó que los hechos ocurrieron la noche del domingo

Por Adrián Galeano Calvo

La provincia de Cartago sigue siendo golpeada por hechos de violencia, el más reciente ocurrió la noche de este domingo, cuando varios vecinos perdieron la calma debido al estruendo de una balacera.

Los vecinos salieron de sus viviendas tras el tiroteo y encontraron una escena de horror, pues sobre una calle se encontraba un muchacho tendido con varios impactos de bala, de milagro aún se encontraba con vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8 p.m. de este domingo en la localidad de Paraíso de Cartago.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El joven fue llevado al hospital de Cartago. Foto: Cruz Roja Costarricense / Ilustrativa

En cuanto al muchacho herido, este fue identificado por la Policía Judicial como de apellido Bowen, de 20 años.

Sobre cómo habría sucedido el ataque, el OIJ aún no maneja una versión clara de los hechos.

“Lo que se maneja preliminarmente es que a eso de las 8 p.m. se recibió un reporte donde se indicaba que vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente ubicaron sobre vía pública a un hombre con varias heridas en diferentes partes del cuerpo”, detalló el OIJ.

Los agentes del OIJ que atendieron el caso indicaron que el joven presentaba impactos de bala en un brazo, la escápula y el abdomen.

De momento, el trabajo de las autoridades está enfocado en determinar cómo sucedió el ataque e identificar al sospechoso.

Baleado CartagoJoven baleado Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

