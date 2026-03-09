Vecinos encontraron a muchacho de 20 años baleado en una calle en Cartago

La provincia de Cartago sigue siendo golpeada por hechos de violencia, el más reciente ocurrió la noche de este domingo, cuando varios vecinos perdieron la calma debido al estruendo de una balacera.

Los vecinos salieron de sus viviendas tras el tiroteo y encontraron una escena de horror, pues sobre una calle se encontraba un muchacho tendido con varios impactos de bala, de milagro aún se encontraba con vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8 p.m. de este domingo en la localidad de Paraíso de Cartago.

El joven fue llevado al hospital de Cartago. Foto: Cruz Roja Costarricense / Ilustrativa

En cuanto al muchacho herido, este fue identificado por la Policía Judicial como de apellido Bowen, de 20 años.

Sobre cómo habría sucedido el ataque, el OIJ aún no maneja una versión clara de los hechos.

“Lo que se maneja preliminarmente es que a eso de las 8 p.m. se recibió un reporte donde se indicaba que vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente ubicaron sobre vía pública a un hombre con varias heridas en diferentes partes del cuerpo”, detalló el OIJ.

Los agentes del OIJ que atendieron el caso indicaron que el joven presentaba impactos de bala en un brazo, la escápula y el abdomen.

De momento, el trabajo de las autoridades está enfocado en determinar cómo sucedió el ataque e identificar al sospechoso.