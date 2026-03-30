Estos son los dos hombres que murieron tras chocar su motocicleta contra cerca en Abangares

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer las identidades de los dos hombres que la noche de este domingo perdieron la vida en un violento accidente de tránsito cuando viajaban en una motocicleta.

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La Policía Judicial informó que los ahora fallecidos fueron identificados como dos hombres de apellidos Hernández, de 37 años, y Rodríguez, de 32 años.

Según la versión que manejan las autoridades, un grave descuido habría marcado el fatal desenlace de este accidente, pues, en apariencia, los motorizados no llevaban puestos cascos de seguridad.

Según el OIJ, en apariencia, los ahora fallecidos no andaban cascos de seguridad. Foto Archivo.

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El accidente ocurrió a eso de las 6:40 p.m. de este domingo, cuando los ahora fallecidos viajaban en una motocicleta por sector de Las Juntas de Abangares, en Guanacaste.

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“En apariencia Hernández conducía una motocicleta y por razones que se investigan colisionó contra una cerca. Ambos murieron en el sitio del accidente”, detalló el OIJ.