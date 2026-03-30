Joven de 16 años fue baleado en Alajuelita tras ser interceptado por dos hombres

Un muchacho menor de edad vio a la muerte muy de cerca al ser interceptado por dos hombres que, por razones que se desconocen, terminaron disparándole.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la víctima de este hecho fue un joven de 16 años, quien afortunadamente no resultó herido de gravedad.
Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en Alajuelita, cuando el muchacho caminaba por vía pública.
“Al parecer, el menor se encontraba en vía pública cuando fue abordado por dos hombres, quienes le dispararon en una ocasión, impactándolo en el pie”, agregó el OIJ.
La Policía Judicial está investigando las circunstancias que mediaron en este ataque.