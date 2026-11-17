Camilo Rodríguez será velado este martes.

Los detalles de las honras fúnebres del periodista Camilo Rodríguez fueron dados a conocer este martes tras ser asesinado el lunes por unos sicarios en Santo Domingo de Heredia.

Andrés Rodríguez, hermano del reportero, confirmó a los medios presentes en las afueras del edificio de Medicatura de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, que la vela y el funeral serán en el centro de Cartago.

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¿Cuándo y dónde serán las honras fúnebres de Camilo Rodríguez?

La vela será en la funeraria La Última Joya este martes por la noche y el funeral será este miércoles en la iglesia del Carmen, en Cartago.

El hermano llegó a Medicatura Forense para retirar el cuerpo luego de que quedó en custodia del OIJ este lunes cuando llegaron a la escena del crimen.

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Una vez que se entregue el cuerpo, la familia ya podrá realizar todos los actos para darle el adiós al comunicador.