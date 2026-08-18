Estos son los dos hombres que fueron ejecutados dentro de carro en Paraíso de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer las identidades de los dos hombres que la noche de este lunes fueron acribillados dentro de un carro en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Policía Judicial, se trata de dos hombres de apellidos Gómez, de 33 años y Cerdas, de 20, quienes murieron tras recibir múltiples impactos de bala.

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La Policía Judicial indicó que en el carro de los ahora fallecidos también viajaba un joven apellidado Ramírez, de 22 años, quien resultó sobrevivió al ataque pero resultó herido de gravedad.

Lamentablemente, esa balacera también dejó dos víctimas colaterales, las cuales fueron alcanzadas por los disparos cuando viajaban en un carro que iba pasando por el lugar.

La balacera dejó dos muertos, y tres heridos, dos de ellos colaterales. (Cortesía/Cortesía)

Se trata de una mujer de apellido Hernández, de 48 años, quien recibió un disparo en una de sus piernas y un hombre apellidado Valverde, quien presentaba una herida de bala en el estómago. Ambos fueron llevados a un centro médico.

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Según el OIJ, los hechos ocurrieron a eso de las 8:30 p.m. de este lunes, cuando Cerdas, Gómez y Ramírez viajaban en un carro por el mencionado sector.

“La dinámica preliminar que se maneja es que los dos hombres ahora fallecidos y el hombre que viajaba con ellos en el carro iban por vía pública cuando, aparentemente, fueron interceptados por sujetos en motocicleta quienes les dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

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Los investigadores indicaron que el ataque habría sido cometido con un fusil de asalto, pues en la escena recolectaron 92 casquillos de un arma AR-15.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil detrás de este doble homicidio.