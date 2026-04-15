Exoficial de Tránsito le pidió una mordida de ¢10 mil a camionero y la historia terminó como menos se lo imaginaba

Un exoficial de Tránsito apellidado Araya le pidió “ayuda” a un camionero en medio de un operativo, pero dicha acción le terminó saliendo de la peor forma.

Araya fue condenado a dos años de cárcel, periodo durante el cual no podrá ocupar un cargo público. Esto se debe a que la “ayuda” que le pidió al camionero consistía en dejarlo ir a cambio de que le diera ¢10 mil.

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La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual declaró al hombre responsable de un delito de concusión, en perjuicio de los deberes de la función pública.

Las autoridades informaron que Araya no será enviado a la cárcel, pues cumplía con todos los requisitos de ley para que se le concediera una condena de ejecución condicional por tres años.

Los hechos por los que el exoficial fue condenado ocurrieron en Alajuela. (Alonso Tenorio)

“Durante ese periodo no puede cometer un nuevo delito doloso sancionado con pena privativa de libertad superior a seis meses. En caso de que incumpla la condición impuesta podrá revocársele el beneficio otorgado debiendo descontar la pena correspondiente de dos años de prisión”, indicó el Tribunal.

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Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en octubre del 2021, cuando Araya trabajaba como oficial de tránsito y participaba en un operativo en San Isidro de Alajuela.

Ese día, Araya le hizo señal de alto a un camionero apellidado Quirós, que iba acercándose al puente de Itiquis.

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“Al parecer, el imputado le solicitó a Quirós la licencia de conducir y la tarjeta de pesos del camión, y una vez que las tenía en su poder le indicó al ofendido ‘que lo ayudara’ dando entender que le diera dinero, a cambio de dejarlo circular sin realizarle una boleta de tránsito y regresarle su licencia, pese a que este no estaba infringiendo la ley de tránsito”.

Ante esta inducción el ofendido le dio ¢10 mil a Araya y este simuló realizarle un parte policial al entregarle una boleta de tránsito sin información de la infracción.