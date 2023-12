Expertos en Seguridad pronostican un 2024 todavía más violento

Expertos prevén que el 2024 pueda alcanzar la cifra de los 1200 homicidios. (Rafael Pacheco Granados)

El 2023 terminará siendo el año más sangriento y violento en la historia de nuestro país, pues a escasos tres días de que este finalice, ya se superó la alarmante cifra de 900 homicidios en todo el territorio nacional.

Lo peor de todo es que el panorama para el 2024 pinta aún más oscuro, pues expertos en seguridad prevén que superará por mucho al 2023 en materia de homicidios, ya que pronostican que Costa Rica podría llegar a la cifra de 1200 homicidios.

Pese a la ola de violencia y homicidios que azotaron al país este año, y en la cual al pasado 14 de diciembre se registraban 44 víctimas inocentes, el presidente Rodrigo Chaves aseguró en una entrevista con el medio digital El Guardian que la criminalidad estaba afectando menos al ciudadano promedio.

El mandatario dijo que en las encuestas (no detalló cuáles) cada vez son menos las personas que aseguran haber sido víctimas o conocer a alguien afectado por la criminalidad del país.

“Si hay un problema muy serio de asesinatos entre bandas de criminales, pero la gente común y corriente dice ya no me afecta tanto, me explico”, dijo.

Expertos en seguridad como Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública, y Gerardo Castaing, exjefe del Organismo de Investigación (OIJ), no están de acuerdo con lo dicho por el presidente, que parece ignorar la realidad que afronta el país.

Lo advirtieron

Gustavo Mata dijo que lamentablemente la cifra de 901 homicidios registrados a este 28 de diciembre no lo sorprende, pues desde principio de año esperaba un resultado como este.

“Tristemente lo habíamos advertido, cuando hablamos de que la falta de interés y presupuesto para la seguridad nos iba a llevar a alcanzar un récord en el país con respecto a los homicidios y efectivamente así sucedió”, explicó.

Pese a la ola de homicidios y violencia, el presidente Chaves sostiene que los ciudadanos se sienten más seguros.

Según Mata, parte de esa problemática se debe a que las autoridades no han podido evitar que Costa Rica se convierta en una gran bodega de cocaína, lo que repercute en los enfrentamientos entre grupos narcos.

Además, señaló que las proyectos que el mismo Gobierno presentó con bombos y platillos no han dado ningún tipo de resultado.

“El Gobierno no ha hecho nada, esa política de Seguridad Plus no ha parado en nada, los escáneres diría yo que fueron una estafa, en el sentido de que se ha visualizado que realmente había un negocio por debajo de eso, y espero que las autoridades prontamente responsabilicen a los que están detrás de ese chorizo”, agregó.

Un futuro muy oscuro

Gerardo Castaing, exjefe del OIJ, señaló que, en su opinión, uno de los principales problemas del país es que los cuerpos policiales no cuentan con los recursos para hacerle frente a los criminales.

“El futuro no es gris, es negro, sino pudimos hacerle frente al crimen en este momento es difícil pensar qué va a suceder en este 2024 y en los próximos años. Las leyes que aplican son obsoletas, son leyes para hace 40 años y no se puede negar que esas leyes no están hechas para realidad que se está viviendo en el país”, expresó Castaing.

Por su parte, Mata dijo que el 2024 será un año muy difícil para el país, pues considera que no existe una verdadera voluntad en las autoridades para buscar un cambio.

“La situación es realmente delicada en el sentido de que tanto el Ejecutivo como el actual ministro lo que hacen es aplaudirle a Chaves por la falta de interés en seguridad; siguiendo en esa temática realmente lo que espero para el otro año son momentos difíciles, más gente muerta, víctimas inocentes, robos, homicidios y asaltos van a estar a flor de piel.

“Todo apunta que en el 2024 si se va a superar la cifra de este año, la proyección ya la tenemos hecha y esta para aproximadamente 1200 homicidios para el próximo año”, sentenció Mata.