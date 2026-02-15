Sucesos

Explosión de cilindro de gas portátil deja varias personas heridas frente a hotel en Puntarenas

El Cuerpo de Bomberos informó preliminarmente que se trataría de tres personas heridas

Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos, personal del Cuerpo de Bomberos se encuentra atendiendo una emergencia relacionada con la aparente explosión de un cilindro de gas portátil, el cual habría dejado a varias personas heridas.

De acuerdo con la información brindada por dicha institución, el incidente ocurrió en el sector de El Carmen, en Puntarenas, específicamente en un toldo ubicado frente al Hotel Alamar.

“Se trata de la explosión de un cilindro portátil de gas, el cual provoca lesiones en brazos y piernas a varias personas adultas”, indicó Bomberos.

De acuerdo con el informe preliminar, se trataría de al menos tres personas heridas, pero en este momento los paramédicos se encuentran valorando a las personas en el sitio para determinar si deben ser trasladadas a un centro médico.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
La emergencia ocurrió en El Carmen de Puntarenas. Foto Archivo. (Bomberos/Bomberos)
