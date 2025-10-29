Exportero de Herediano sospechoso de tratar de matar a 3 hombres fue acusado por otro delito

El exportero del Club Sport Herediano, apellidado Orias, quien recientemente fue detenido como sospechoso de una tentativa de homicidio contra tres hombres, podría ir a juicio por otro delito del cual fue acusado.

Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio Público confirmó que existe otra causa penal contra Orias, quien actualmente es portero del Municipal Desamparados, de la LINAFA.

El Ministerio Público indicó que se trata de un expediente tramitado por la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José, la cual ya presentó una acusación contra el jugador.

El exportero del Club Sport Herediano, Steven Orias de 22 años, permanece detenido (Cortesía/Cortesía)

“Se trata del expediente 25-000165-0275-PE, en la cual se acusó por el delito de portación ilícita de arma permitida”.

Este medio también consultó al Poder Judicial sobre el estado actual de dicha causa y por medio de su oficina de prensa informaron que el proceso está muy avanzado.

“Ante su consulta nos indican del Juzgado Penal de Segundo Circuito Judicial de San José que en el expediente por el cual usted consulta, tiene señalamiento de audiencia preliminar para el 20 de enero del 2026”.

Es decir, de realizarse la audiencia mencionada, ese día se definiría si Orias va o no a juicio por el presunto delito de portación ilícita de arma permitida.

El caso más grave contra el portero salió a la luz la semana pasada, cuando el OIJ lo detuvo como sospechoso de disparar, al parecer, con un fusil AK47 contra tres hombres en Los Sitios de Moravia, hecho que habría ocurrido el pasado 1 de agosto.

Con relación a ese hecho, Randall Zúñiga, director del OIJ, también señaló que manejan la tesis de que Orias podría ser parte de un grupo delictivo.

“Lo que tenemos es que, en apariencia, él estaría asociado a un grupo que está tratando de tomar Los Sitios y él estaría, directamente, involucrado en lo que es un intento de homicidio contra varias personas con una AK47”, indicó anteriormente Zúñiga a este medio.

Actualmente, Orias se encuentra en libertad y cumpliendo varias medidas cautelares mientras se le investiga por este caso.