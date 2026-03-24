Falso ingeniero prometía grandes proyectos y terminó detenido por estafa

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Grecia realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Orotina, donde lograron la detención de un hombre de apellido Barrantes, de 45 años, sospechoso del delito de estafa.

Según el informe judicial, la investigación se inició en enero anterior tras recibirse una denuncia que alertaba sobre un hombre que presuntamente se hacía pasar por ingeniero civil y aseguraba tener varios proyectos de construcción en desarrollo.

Un falso ingeniero fue detenido como sospechoso de estafas. Foto: OIJ (oij/OIJ)

Según las autoridades, el sospechoso habría convencido a una mujer de invertir ₡6 millones en uno de esos supuestos proyectos. Sin embargo, con el avance de las diligencias, los agentes determinaron que se trataba de una estafa.

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Durante el operativo, los oficiales decomisaron documentos de interés para la causa y un teléfono celular, los cuales serán analizados como parte del proceso judicial.

El OIJ solicita a cualquier persona que crea haber sido víctima de este hombre que se comunique a la línea confidencial 800-8000-645 o que se presente a la delegación judicial más cercana para interponer la denuncia correspondiente.

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El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.