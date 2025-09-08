Familia confirma lo peor en caso de adulto mayor que estaba desaparecido

Rafael Delgado López murió al cruzar el río que estaba al otro lado de su casa (Cortesía/Cortesía)

La familia de don Rafael Delgado López, de 74 años, conocido como Felo, confirmó que su familiar fue encontrado sin vida por el grupo de rescatistas que lo estaban buscando en Golfito.

La Cruz Roja también confirmó el hallazgo, que se dio pasadas la 1 de la tarde de este lunes.

El cuerpo se ubicó a 2,5 kilómetros del lugar de desaparición, en un lugar llamado Poza de Teófilo.

“Tras intensas labores de búsqueda en el río, se logra ubicar el cuerpo de la persona desaparecida en Golfito. El hallazgo fue realizado por nuestro personal que se desplazaba en kayak, permitiendo llevarlo a zona segura”, dijo la Cruz Roja.

El cuerpo de don Rafael Delgado fue encontrado la tarde de este lunes. Cruz Roja (cru/Cruz Roja)

La alerta se dio desde el domingo y desde ese momento lo estaban buscando en el de Río Bonito, en Guaycará, Golfito, Puntarenas, sin embargo, las fuertes lluvias ameritaron que se suspendiera, pero este lunes los socorristas, acompañados de familias y baqueanos, reiniciaron la búsqueda.

Una de las sobrinas de don Felo, quien se identificó solo como Ericka, confirmó lo ocurrido con una profunda tristeza.

“Apareció ahogado, los rescatistas lo encontraron, mi tío vivía al otro lado del río, él tenía que pasar probablemente una cabeza de agua o algo así, porque estaba acostumbrado a cruzar siempre el río, siempre lo pasaba caminando, era un río que le llega el agua, tal vez, a la rodilla, pero él tenía toda la vía ahí”, dijo Ericka.

El cuerpo fue levantado por las autoridades judiciales y trasladado hasta la Medicatura Forense.

Los lugareños han comentado que en los últimos días las condiciones del tiempo han azotado la zona, por lo que se presume que el río estaba muy crecido.

Según trascendió, el hombre era muy trabajador y siempre andaba de un lado a otro haciendo trabajos en la propiedad donde vivía, aparentemente en algún momento había un cable con el que cruzaba el río, pero en una crecida el agua se lo llevó, los vecinos estaban muy dolidos por la desgracia ocurrida.

Hasta este lunes la Cruz Roja ha atendido 86 muertes por accidentes acuáticos en lo que va de este año.