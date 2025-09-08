Violento homicidio de hombre que iba en bicicleta quedó grabado en cámaras

Varias cámaras de seguridad captaron a un sujeto que andaba en bicicleta y es sospechoso de matar a un hombre de apellido Pavón, conocido como “Panadero”.

Pavón también se movilizaba en una bici y el caso lo llevan los investigadores del OIJ de Puntarenas, quienes piden ayuda para dar con este sujeto.

LEA MÁS: Noche de pesadilla: Balacera contra casa deja un muerto y cinco heridos

El homicidio ocurrió el 15 de febrero del 2025, a las 2:45 a. m. en El Roble, en Puntarenas.

“Al parecer, Pavón viajaba en su bicicleta por la carretera cuando, aparentemente, fue interceptado por un sujeto en otra bicicleta, quien, en apariencia, le disparó en varias ocasiones, falleciendo en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

LEA MÁS: Madre de muchacha asesinada en supuesto lío pasional considera que vive otra injusticia

El sujeto vestía suéter negro y pantalón corto claro.

Los agentes de la Delegación Regional de Puntarenas, solicitan a la ciudadanía que, si usted reconoce a este hombre, es importante que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

LEA MÁS: Pleito pasional termina en tragedia: joven de 20 años fue asesinado