Familia de joven asesinado, cuyo cuerpo no apareció, hará homenaje para despedirlo

La familia de Andy Cubillo quiere despedirlo. (cortesía)

No hay un solo día que doña Johanna Rivera no lloré por la maldad con que le arrebataron la vida de su hijo Andy Stiphen Cubillo Rivera, de 23 años. Ella sufre porque no encontró el cuerpo para darle santa sepultura y porque la justicia para ellos parece ser algo muy lejano.

Tras las conclusiones de la investigación de la Policía Judicial, la mamá de Andy y allegados decidieron realizarle un homenaje de despedida que será este domingo 12 de febrero a las 2 de la tarde en Maracas de Quepos.

Doña Johanna aseguró que lo que quieren es hacer una ceremonia de despedida con la familia y los amigos más cercanos y que más querían a su hijo, van a soltar globos blancos durante la actividad.

“Nosotros pensamos en mi hijo todos los días, es demasiado el dolor que siento al no encontrar respuestas, yo amaba a mi hijo demasiado, pero queremos despedirnos de él”, contó la mamá.

Han pasado, hasta este 10 de febrero, 203 días desde que Andy desapareció el 22 de julio del 2022. Su mamá lo reportó como desaparecido y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) empezó con la investigación.

Durante este tiempo la mamá no dejó de buscarlo por todas partes; sin embargo, el caso pasó de ser una desaparición a un homicidio.

“Los hallazgos de la investigación, hasta el momento, apuntan a un posible homicidio, pero no ha sido posible localizar al desaparecido ni sus restos”, indicó el OIJ tras la consulta de La Teja.

En una vivienda que fue allanada en Parrita las autoridades encontraron un rastro de sangre que tiempo después se confirmó en los laboratorios forenses que era de Andy.

Hasta la fecha no han detenido a ninguna persona como sospechosa del crimen y el cuerpo no fue localizado.

El joven se juntó siete meses antes de su desaparición con una mujer mucho mayor que él, pero al momento de su desaparición ya la relación se había acabado.

La última vez que a Andy lo vieron estaba sentado en la esquina del antiguo súper Génesis, en Parrita. Los allegados del muchacho y de su mamá lo veían constantemente, pues él se ganaba la vida haciendo cualquier trabajito que le saliera, por lo que al notar la ausencia le avisaron a doña Johanna.

La madre fue a buscarlo y habló con la mujer con quien su hijo había convivido y ella le dijo que -supuestamente- un hombre agarró a Andy y lo golpeó. El muchacho se metió en una casa (la que fue allanada) e incluso a doña Johanna le han dicho que a su hijo lo escucharon gritar pero nadie lo ayudó y eso a ella le causa mucho dolor.

La casa a la que vieron entrar a Andy fue donde los investigadores encontraron restos de sangre que coincidieron con el ADN de su mamá.

Desde el julio del 2022 desapareció el jovencito. (oij)

A la mamá le han dicho que a su hijo lo tiraron al río Tárcoles y todo apunta a que así, por lo que ella ha buscado muchas veces en ese sitio, pero sabe que será imposible hallar sus restos por los cocodrilos.

Doña Johanna es la mujer y madre que se le acercó al presidente Rodrigo Chaves en una gira a Puntarenas y le contó que su hijo estaba desaparecido y su preocupación por la situación en el Tárcoles.

“Yo lo que quiero es que pongan una malla, más cámaras o hagan algo con ese puente, que no sea un cementerio, yo no quiero que este dolor que yo como madre estoy pasando lo sufra ninguna otra madre”, dijo Rivera.

Todo apunta a que el cuerpo de Andy fue lanzado al río Tárcoles. (Cortesía Mopt)

Está mamá ha viajado dos veces hasta San José para tratar de volver a ver a Chaves y pedirle que de verdad haga algo, pero solo ha terminado asoleada.

Asegura que solo espera que se haga justicia, pero que vivir sin respuesta es un calvario, para ella es una tortura que no presten la atención que el caso de su hijo merece, porque pese a la información que tienen no hay personas detenidas.

“He bajado mucho de peso porque no quiero comer, no tengo ganas de nada, la depresión la mayoría de los días me gana, no tengo fuerza para salir a trabajar ni a estudiar, me siento demasiado mal, mi hijo merece justicia”, dijo la mamá.

La Teja ha consultado al OIJ en varias ocasiones sobre este caso, pero solo indican que está en una etapa avanzada de la investigación. Este viernes consultamos nuevamente a la Fiscalía y estamos a la espera de la respuesta.