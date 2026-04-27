Familia de Junieysis Merlo sufre un revés que complica su lucha por justicia

La familia de Junieysis Merlo Espinoza se llevó una fuerte decepción en su lucha por obtener justicia, ya que al abogado que los representa le impiden ingresar a Nicaragua.

Se trata de Joseph Rivera, quien tenía previsto viajar a este país para reunirse con los padres de la joven, Máximo Merlo y Vilma Espinoza, en las localidades de San Juan de Río Coco y Telpaneca, en el departamento de Madriz.

Junieysis Merlo (cortesía/Cortesía)

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Le negaron el ingreso al país

El propio abogado explicó que, a pocas horas de iniciar su viaje, recibió la notificación oficial.

“A solo 24 horas de mi partida, fui notificado de la negativa del Gobierno de Nicaragua para otorgarme el permiso de ingreso al país. Hasta ese momento, todas las gestiones previas no anticipaban este desenlace”, indicó Rivera.

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Señala falta de fundamento

El jurista cuestionó la decisión, asegurando que no existe una justificación clara.

“Esta decisión, que carece de fundamento legal aparente, ha impedido que pueda ejercer mi deber profesional de estar al lado de quienes más me necesitan”, agregó.

Familia sigue sin respaldo

Rivera también manifestó su preocupación, ya que, según dijo, la familia de Junieysis Merlo Espinoza no ha recibido ningún tipo de asistencia o respaldo por parte del Gobierno de Nicaragua.

El caso continúa generando indignación, mientras los allegados de la joven insisten en que no dejarán de buscar justicia.

Junieysis fue estrangulada y el principal sospechoso es su expareja, un costarricense de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años, papá de las gemelas.